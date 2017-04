VOICE OF RUIN: Video-Clip zu „Snakes In My Head“

Die Groove / Thrash Metal Band VOICE OF RUIN hat einen Video-Clip zum Track „Snakes In My Head“ ihres kommenden Albums „Purge And Purify“ veröffentlicht. Das zweite Album der Schweizer rund um Sänger Randy Schaller (CONJONCTIVE, Ex-ENIGMATIK) wurde von Romesh Dodangoda produziert und wird am 12. Mai 2017 via Tenacity Music erscheinen.

VOICE OF RUIN „Snakes In My Head“ bei YouTube

Tracklist:

1. Disgust

2. Horns

3. Blood Of Religions

4. Snakes In My Head

5. All Hail The King

6. I Confess

7. Voices From The Ruins

8. Animal Kingdom

9. Time For Revenge

10. Piracy