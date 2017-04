Die Heavy Metal-Band VANDROYA hat nach dem Lyric-Video „I´m Alive“ mit „The Path To The Endless Fall“ einen weiteren Track zu ihrem kommenden Album „Beyond the Human Mind“ veröffentlicht. Das zweite Album der Brasilianer wurde von Gitarrist Marco Lambert produziert und wird am 28. April 2017 via Inner Wound Recordings erscheinen.

VANDROYA „The Path To The Endless Fall“ bei YouTube

VANDROYA „I´m Alive“ bei YouTube