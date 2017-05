VALLENFYRE: zweiter Song vom neuen Album "Fear Those Who Fear Him"

VALLENFYRE haben einen weiteren Song ihres kommenden Albums „Fear Those Who Fear Him“ veröffentlicht:

VALLENFYRE „An Apathetic Grave“ Lyricsvideo bei YouTube.

„Fear Those Who Fear Him“ erscheint am 2. Juni 2017 via Century Media, den ersten Vorab-Track gibt es hier:

VALLENFYRE „Kill All Your Masters“ Video bei YouTube.

Greg Mackintosh, auch bekannt von PARADISE LOST, verspricht: „Die meisten Band verfeinern ihren Sound mit den ersten zwei oder drei Alben. Sie werden technisch versierter und zeigen das. VALLENFYRE macht genau das Gegenteil. Wir haben uns entwickelt – und zwar dahin, dass wir einfacher werden und die meisten Melodien mit rohem, kranken Lärm zerstören. Von „A Fragile King“ über „Splinters“ bis „Fear Those Who Fear Him“ sind wir immer wilder, roher und weniger kompromissbereit geworden!“

Videos aus dem Studio von den Aufnahmen des Albums gibt es hier:

VALLENFYRE bei facebook.

Produziert hat „Fear Those Who Fear Him“ Kurt Ballou im GodCity Studio in Salem, MA. Das Mastering kommt von Brad Boatright/ Audiosiege Mastering in Portland, OR. Hal Rotter hat das Coverartwork geschaffen.

Macintosh sagt außerdem über das Album: „12 Songs. Keine Samples. Keine triggers. Kein Bullshit. Stattdessen gibt’s verdammt laute amps, Instead you get crucifyingly loud amps, wildes Drumming, und teuflische Vocals, die Hass und Gift versprühen. Rohe, hrliche brutalität. Kein Konformismus. Keine Kompromisse. Ein mörderischer APltraum,, der vergiftete Galle auf eine verkommene Welt kotzt.“

Zur aktuellen Besetzung der Band gehören neben Gregor Mackintosh (Gesang, Gitarre), Hamish Glencross (Gitarre, Bass) sowie Drummer Waltteri Väyrynen.

Die Tracklist:

Born to Decay

Messiah

Degeneration

An Apathetic Grave

Nihilist

Amongst the Filth

The Merciless Tide

Dead World Breathes

Soldier of Christ

Cursed from the Womb

Kill all your Masters

Temple of Rats