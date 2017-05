Die Death Metal-Band UTTERTOMB hat mit „Necrocentrism: The Necrocentrist“ ihre kommende EP angekündigt. Die dritte EP der noch albumlosen Chilenen wurde von Pablo Clares (u.a. für ANIMUS MORTIS & CLAIR DE LUNE MORTE tätig) in den DM6 Studios produziert und wird am 23. Juni 2017 via Pulverised Records erscheinen.

