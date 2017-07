Am 8. September 2017 veröffentlichen die Sludge-Doomer USNEA ihr drittes Album „Portals Into Futility“.

Einen ersten Vorab-Song gibt’s hier:

USNEA „Lathe Of Heaven“ bei YouTube.

Die Tracklist von „Portals Into Futility“

1. Eidolons And The Increate

2. Lathe Of Heaven

3. Demon Haunted World

4. Pyrrhic Victory

5. A Crown Of Desolation