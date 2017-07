Das Avantgarde / Black / Folk Metal-Projekt URARV hat mit „Aurum“ ihr kommendes Album angekündigt. Das Debütalbum des norwegischen Trios rund um Bjørn Dencker Gjerde aka Aldrahn (THE DEATHTRIP, Ex-DHG) wird am 22. September 2017 via Svart Records erscheinen.

URARV „Promo 2016“-Preview