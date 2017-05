Am 2. Juni 2017 erscheint das neue UNLEASH THE ARCHERS-Album „Apex“.

Zwei Songs daraus gibt’s hier im Netz:

UNLEASH THE ARCHERS „The Matriarch“ Lyricsvideo bei YouTube.

UNLEASH THE ARCHERS „Cleanse The Bloodline“ Video bei YouTube.

Die Tracklist von „Apex“:

1 Awakening

2 Shadow Guide

3 The Matriarch

4 Cleanse The Bloodlines

5 The Coward’s Way

6 False Walls

7 Ten Thousand Against One

8 Earth And Ashes

9 Call Me Immortal

10 Apex