UNDER THE CHURCH: Lyric-Video zu „Supernatural Punishment“-Album

Die Death Metal-Band UNDER THE CHURCH hat mit „Wretched Disfigurement“ ein Lyric-Video zu ihrem kommenden Album „Supernatural Punishment“ veröffentlicht. Das zweite Album der Schweden rund um die Ex-NIRVANA 2002-Musiker Lars Henriksson und Erik Qvick wird am 10. November 2017 via Pulverised Records erscheinen.

UNDER THE CHURCH „Supernatural Punishment“ Tracklist:

1. The Stygian Horror

2. Supernatural Punishment

3. Ancient Ritual

4. Staircase To Hell

5. Vitalizing Funeral

6. The Death Of Innocence

7. Crypt Of Pelvises

8. Wretched Disfigurement

9. Silence Of The Shadows