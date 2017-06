UFOMAMMUT: neues Album „8“

Im Oktober 2017 sind UFOMAMMUT auf Tour.:

Konzerttermine von UFOMAMMUT, Usnea

5. Oktober 2017 Schlachthof – Wiesbaden, DE

6. Oktober 2017 Up In Smoke Festival – Pratteln, CH

10. Oktober Forum – Bielefeld, DE

17. Oktober Lido – Berlin, DE

18. Oktober Markthalle – Hamburg, DE

19,. Oktober Werk 2 – Leipzig, DE

22. Oktober Keep It Doom Festival – Munich, DE