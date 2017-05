TRANSPORT LEAGUE: neues Album „Twist And Shout At The Devil“

Time to Boogie! TRANSPORT LEAGUE stellen einen Song vom kommenden Album „Twist And Shout At The Devil“ vor, hier geht’s zum Video:

TRANSPORT LEAGUE „Cannibal Holocaust“ Video bei YouTube.

„Twist And Shout At The Devil“ erscheint am 28. Juli 2017 via Rodeostar.

„Natürlich ist auch wieder Boogie dabei, aber ebenso Doom und Hardcore, schnelle Songs und harte Riffs“, beschreibt Sänger/Gitarrist Tony Jelencovich die neue Platte. „Unser Sound mag sich ein paar Male geändert haben, nicht jedoch die urwüchsige Kraft der Band, ihr Faible für starke Grooves.“

Verantwortlich dafür sind neben den drei langjährigen Mitgliedern Tony Jelencovich, Peter Hunyadi (Gitarre) und Mattias Starander (Schlagzeug) auch der neue Bassist Dennis Österdal, der den aus gesundheitlichen Gründen ausgestiegenen Lars Häglund ersetzt.