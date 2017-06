THY ART IS MURDER: Video-Clip vom „Dear Desolation“-Album

Die Deathcore-Band THY ART IS MURDER hat mit „Slaves Beyond Death“ einen Video-Clip zu ihrem kommenden Album „Dear Desolation“ veröffentlicht. Das vierte Album der Australier wurde von Will Putney (FIT FOR AN AUTOPSY) im Graphic Nature Audio in Belleville produziert und wird am 18. August 2017 via Nuclear Blast erscheinen.

THY ART IS MURDER „Slaves Beyond Death“ bei YouTube