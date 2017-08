THERION: „Beloved Antichrist“ – eine Rockoper mit 29 Sängern

THERIONs nächstes Album ist eine Dreifach-CD und soll das Lebenswerk von Christofer Johnsson werden: „Beloved Antichrist“ ist eine Rockoper mit 29 Charakteren, verkörptert von 29 verschiedenen Sängern, darunter Thomas Vikström, Lori Lewis and Chiara Malvestiti.

Das dreieinhalbstündige Konzeptalbum beruht auf Wladimir Solowjows „Kurze Erzählung vom Antichrist“ – der russische Religionsphilosoph und Dichter interpretiert damit die Offenbarung aus dem Johannes-Evangelium der Bibel. „Beloved Antichrist“ soll außerdem in naher Zukunft in voller Länge live aufgeführt werden. Im Februar 2018 sind THERION aber nochmals auf normaler Europatour und spielen auch dreimal in Deutschland.

Tourdaten THERION, IMPERIAL AGE, NULL POSITIV.

01. Februar 2018 Turock Essen

03. April 2018 Backstage München

05. April 2018 F Haus Jena