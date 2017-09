THEN COMES SILENCE: Post-Punker veröffentlichen neues Album „Blood“

THEN COMES SILENCE veröffentlichen am 20. Oktober 2017 ihr neues Album „Blood“ via Nuclear Blast als Digipak und limitierte LP aus rotem oder schwarzem Vinyl.

Reinhören kann man schon jetzt, zwei Songs plus Video gibt’s seit einiger Zeit im Netz.

Im November geben THEN COMES SILENCE außerdem einige Konzerte.

15.11. Hamburg, Hafenklang

17.11. Berlin, Slaughterhouse

18.11. Wuerzburg, Labyrinth

24.11. Leipzig, Hellraiser

25.11. Bielefeld, Nr. z. P.

THEN COMES SILENCE „Blood“ Tracklist

01. The Dead Cry For No One (Video bei YouTube)

02. Flashing Pangs Of Love

03. Strange Kicks (Lyrics_video bei YouTube)

04. My Bones

05. In Leash

06. Choose Your Poison

07. Good Friday

08. The Rest Will Follow

09. Magnetic

10. Warm Like Blood

11. Mercury

12. Into Death Alone (Bonustrack)