Die Sludge / Doom Metal-Band THE WHITE SWAN hat mit „North Carolina“ einen Track ihrer aktuellen EP „The White“ veröffentlicht. Die zweite EP des kanadischen Trios rund um Mercedes Lander (KITTIE) wurde von Alastair Sims in den Villa Studios in Ontario produziert und ist am 9. Juni 2017 erschienen.

THE WHITE SWAN „North Carolina“ bei Bandcamp