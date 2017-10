Die deutsche Black/Death Metal-Band THE SPIRIT bringt am 13. Oktober 2017 ihr Debüt-Album “Sounds From the Vortex“ unters Volk.

Aufgenommen, gemischt und gemastert wurde es im Iguana Studio. Zwei Songs daraus gibt’s vorab zum Reinhören.

THE SPIRIT „Sounds From the Vortex“ Tracklist

Sounds from the Vortex Cosmic Fear The Clouds of Damnation (Audio bei YouTube) Cross the Bridge to Eternity Illuminate the Night Sky The Great Mortality (Audio bei YouTube) Fields of the Unknown