Die Melodic Death Metal-band THE SHADELESS EMPEROR hat einen Plattenvertrag bei Wormholedeath unterschrieben. Im Zuge dessen werden die Griechen ihr Debütalbum „Ashbled Shores“ veröffentlichen, welches am 1. August erscheinen wird. Mit „Too Far Gone“ gibt es auch in Lyric-Video zum Album.

THE SHADELESS EMPEROR „Too Far Gone“ bei YouTube