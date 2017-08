THE OTHER: neues Album „Casket Case“ & Tour im Oktober

„End Of Days“ heißt die erste Single aus dem kommenden THE OTHER-Album „Casket Case“. Hier gibt es ein Video zu dem Song:

THE OTHER „End Of Days“ Video bei YouTube.

„Casket Case“ erscheint am 20. Oktober 2017 via Drakkar Records. Im Herbst ist die Horror-Punk-Band mit dem neuen Album „Casket Case“ auf Tour.

Tourdaten Hell Nights 2017 mit THE OTHER, Kitty In A Casket, Scarlet & The Spooky Spiders

20.10.15 Kaiserslautern – Kammgarn

21.10. Magdeburg – Factory

22.10.15 Flensburg – Roxy

24.10.17 Nürnberg – Cult

25.10.17 Freiburg – Crash

26.10.17 München – Backstage

27.10.17 Leipzig – Conne Island

28.10.17 Hamburg – Logo

29.10.17 Rostock – Mau Club

30.10.17 Frankfurt – Das Bett

31.10.17 Köln – tba