THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA: „Amber Galactic“ – Hardrock von SOILWORK- & ARCH ENEMY-Musikern

THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA, die Band um Björn Speed Strid, David Andersson (jeweils SOILWORK) und Sharlee D´Angelo (ARCH ENEMY, MERCYFUL FATE), veröffentlichen am 19. Mai 2017 ihr neues Album „Amber Galactic“.

Drei der AOR/Hardrock-Songs kannst du vorab anhören:

THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA „Domino“ bei YouTube.

THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA „Gemini“ Video bei YouTube.

THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA „Sad State Of Affairs“ bei YouTube.

Die Tracklist von „Amber Gemini“:

01. Midnight Flyer

02. Star Of Rio

03. Gemini

04. Sad State Of Affairs

05. Jennie

06. Domino

07. Josephine

08. Space Whisperer

09. Something Mysterious

10. Saturn In Velvet

11. Just Another Night (Bonustrack Limited Edition Digipak, Vinyl)

12. Fly Tonight (Never Rewind) (Bonustrack, nur in Japan)