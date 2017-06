THE NEW ROSES: neues Album „One More For The Road“

Die Wiesbadener Hardrock-Band THE NEW ROSES bringt am 25. August 2017 ihr neues Album „One More For The Road“ raus.

Im Sommer 2017 sind THE NEW ROSES auf einigen Festivals zu sehen, im Herbst ist die Band auf Clubtour:

Konzerttermine THE NEW ROSES

22.06.17 DE – Kiel / Radio Bob Area Kieler Woche

23.06.17 DE – Dischingen / Rock Am Härtsfeldsee

30.06.17 CH- Zell / Open Quer

01.07.17 DE – Loshausen / Rock im Park Loshausen

14.07.17 DE – Haunetal-Odensachsen / Haune-Rock 2017

15.07.17 DE – Willingen /Bike Week Willingen

22.07.17 DE – Berlin / Rock im Grünen

29.07.17 DE – Thalmässing / Pyraser Classic Rock Night

29.07.17 CH – Schmerikon / Schmerkner Rockfest

04.08.17 CH – Brienz / Rockfestival

12.08.17 DE – Mettenheim / Crafted Rocks Festival

19.08.17 DE – Maisach / Goldendrakes

26.08.17 DE – Obrigheim / Rock im Hinterland

02.09.17 DE – Malsch / Rock Im Wald

22.09.17 DE – Nassau / Michelrock

One More For The Road Tour

29.09.17 DE – Aschaffenburg / Colos Saal

30.09.17 DE – Isernhagen / Blues Garage

05.10.17 DE – Berlin / Musik & Frieden

06.10.17 DE – Hamburg / Logo

07.10.17 DE – Bordesholm / Albatros

12.10.17 DE – Ludwigsburg / Rockfabrik

13.10.17 DE – Cologne / MTC

14.10.17 DE – Mannheim / 7er Club

19.10.17 DE – Nuremberg / Der Hirsch

20.10.17 DE – Viersen / Rockschicht

21.10.17 DE – Neunkirchen / Stummsche Reithalle

25.10.17 AT – Vienna / Viper Room

27.10.17 AT – Woergl / Komma

02.11.17 DE – Augsburg / Spectrum

03.11.17 DE – Munich / Backstage

17.11.17 DE – Wiesbaden / Schlachthof

01.12.17 AT – Meiningen / Gents Moto Culture

02.12.17 AT – Arnthal / Season Opening

14.12.17 CH – Luzern / Schüür

15.12.17 CH – Brienz / Kick Down