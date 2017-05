THE MONOLITH DEATHCULT stellen ihr kommendes Album „Versus “ vor:

THE MONOLITH DEATHCULT „Versus“ Albumstream bei bandcamp.

Das Konzeptalbum über die okkulte Seite des Nationalsozialismus erscheint am 19. Mai 2017 via Hammerheart Records. Ein Video zu einem der neuen Songs gibt es hier:

THE MONOLITH DEATHCULT „This Inhuman Place Makes Human Monsters“ Video bei YouTube.