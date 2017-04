THE LURKING FEAR: Teaser zur 7″ & Festival-Auftritte

THE LURKING FEAR haben einen Teaser zu ihrer 7″ Vinyl-Single „The Lurking Fear“ veröffentlicht:

THE LURKING FEAR Teaser „The Lurking Fear“ bei YouTube.

Die Band hat vor kurzem einen Plattenvertrag bei Century Media unterschrieben, das Debütalbum soll im Laufe dieses Jahres erscheinen. Ende Mai erscheint die auf 500 Stück limitierte Vinyl-Single via Moondawn Records.

Zur Band gehören AT THE GATES-Sänger Tomas Lindberg, AT THE GATES-Drummer Adrian Erlandsson, Gitarrist Jonas Stålhammar (BOMB OF HADES, ex-THE CROWN), Gitarrist Fredrik Wallenberg (SKITSYSTEM) und Bassist Andreas Axelsson (DISFEAR, TORMENTED, EDGE OF SANITY).

Die Band sagt dazu: „Endlich erheben THE LURKING FEAR ihren ekligen Schädel über die unvorbereitete Menschheit. Die ersten drei Songs unseres Death Metal-Drecks werden auf einer selbstbetitelten EP über Moondawn Records erscheinen. Die EP wurde im Welfare sounds Studio in Göteborg Anfang 2017 aufgenommen und gemixt, produziert hat Per Stålberg. Sie enthält die Songs „Tongued In Foul Flames“, „The Infernal Dread“ und „Winged Death“. Das Artwork ist von Branca Studios, Fenriz (DARKTHRONE) hat handgeschriebene Kommentare beigesteuert. Vorbestellung ab 8. Mai 2017 via www.moondawn.se”

THE LURKING FEAR spielen im Sommer 2017 bei diesen Festivals:

10.-12.08.2017 Schlotheim – Party.San Open Air

16.-19.08.2017 Dinkelsbühl – Summer Breeze Open Air

18.-19.08.2017 Essen – Turock Open Air