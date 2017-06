THE LURKING FEAR: Cover & Tracklist von “Out Of The Voiceless Grave”

THE LURKING FEAR zeigen Cover und Tracklist ihres Debütalbums “Out Of The Voiceless Grave”.

Die Band um AT THE GATES-Sänger Tomas Lindberg, AT THE GATES-Drummer Adrian Erlandsson, Gitarrist Jonas Stålhammar (BOMB OF HADES, ex-THE CROWN), Gitarrist Fredrik Wallenberg (SKITSYSTEM) und Bassist Andreas Axelsson (DISFEAR, TORMENTED, EDGE OF SANITY) veröffentlicht ihr erstes Album am 11. August 2017.

Die Tracklist von “Out Of The Voiceless Grave”:

1. Out Of The Voiceless Grave

2. Vortex Spawn

3. The Starving Gods Of Old

4. The Infernal Dread

5. With Death Engraved In Their Bones

6. Upon Black Winds

7. Teeth Of The Dark Plains

8. The Cold Jaws Of Death

9. Tongued With Foul Flames

10. Winged Death

11. Tentacles Of Blackened Horror

12. Beneath Menacing Sands

Seit Mai 2017 gibt’s die auf 500 Stück limitierte Vinyl-Single „The Lurking Fear“ mit drei Songs via Moondawn Records – einen Track daraus hatte die Band auch im Netz veröffentlicht:

THE LURKING FEAR Teaser „The Lurking Fear“ bei YouTube.