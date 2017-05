THE LEATER NUN: „Vive la fête! Vive la révolution!“ Liveabum von 1988

Die schwedische Post Punk/Gothic-Band THE LEATHER NUN veröffentlichen am 5. Mai 2017 das Livealbum „Vive la fête! Vive la révolution!“ via Wild Kingdom Records.

Die Aufnahmen entstanden auf dem „Glasnost Rock 88“ Festival in Tallinn, einem der ersten internationalen Rockfestivals in der Sowejtunion .

Teilen macht Freude: