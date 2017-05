THE HAUNTED: neues Album “Strength In Numbers”

THE HAUNTED haben ihr neuntes Studioalbum im Kasten, “Strength In Numbers” erscheint am 25. August 2017. Aufgenommen wurde es im Parlour Studio mit Produzent Russ Russell. Einen kleinen Einblick in die Aufnahmesessions gibt es hier:

THE HAUNTED Studiovideo „Strength In Numbers“ bei YouTube.

THE HAUNTED-Gitarrist Ola Englund sagt über die Aufnahmen: “Working on “Strength In Numbers” with Russ Russell as an engineer and producer has been an incredible experience. His attitude and positivity has helped us to truly do our best when recording. He’s just a killer guy to be around! All the tracking for the album has been completed and Russ is right in the middle of mixing and mastering it. And from the early mixes I’ve heard, it’s shaping up to be insanely heavy. No clean singing, no banjo, no pickup trucks…so fans of country music are gonna hate it, haha! Seriously: Heads are gonna roll. In a good way…”