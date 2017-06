THE HAUNTED: Cover & erster Song von “Strength In Numbers”

THE HAUNTED zeigen das Cover ihres neuen Albums “Strength In Numbers”, einen ersten Song daraus plus Video gibt es auch schon:

THE HAUNTED „Brute Force“ Video bei YouTube.

“Strength In Numbers” wird am 25. August 2017 via Century Media veröffentlicht. Aufgenommen wurde die Platte im Parlour Studio mit Produzent Russ Russell. Einen kleinen Einblick in die Aufnahmesessions gibt es hier:

THE HAUNTED Studiovideo „Strength In Numbers“ bei YouTube.

Das Artwork for “Strength In Numbers” kommt von Andreas Pettersson.

Die Tracklist von “Strength In Numbers”:

1. Fill The Darkness With Black

2. Brute Force

3. Spark

4. Preachers Of Death

5. Strength In Numbers

6. Tighten The Noose

7. This Is The End

8. The Fall

9. Means To An End

10. Monuments