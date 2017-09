Die Symphonic Metal-Band THE DARK ELEMENT hat mit „My Sweet Mystery“ einen ersten Video-Clip zu ihrem kommenden Album „The Dark Element“ veröffentlicht. Das erste Album der neuen Band rund um Anette Olzon (Ex-NIGHTWISH), Jani Liimatainen (Ex-SONATA ARCTICA) und Jonas Kuhlberg (Ex-MYGRAIN) wird am 10. November 2017 via Frontiers Records erscheinen.

THE DARK ELEMENT „My Sweet Mystery“ bei YouTube