Die Death / Doom Metal THE CRAWLING hat mit „Anatomy of Loss“ ihr aktuelles Album als Stream zur Verfügung gestellt. Das nach der EP „In Light of Dark Days“ erste Album der Nordiren ist am 7. April 2017 via Grindscene Records erschienen. Mit „The Right To Crawl“ gibt es nun auch einen Video-Clip.

THE CRAWLING „The Right To Crawl“ bei YouTube

THE CRAWLING „Anatomy of Loss“ bei Bandcamp