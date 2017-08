THE BLACK DAHLIA MURDER: „Nightbringers“ – neues Album im Oktober

Am 6. Oktober veröffentlichen THE BLACK DAHLIA MURDER ihr achtes Album „Nightbringers“ via Metal Blade Records.

„Nightbringers“ erscheint als CD, Digipak, Tape und in verschiedenen Vinyl-Versionen und Bundles mit Shirts.

Mit einem Video zum Titeltrack „Nightbringers“ gibt’s auch schon einen ersten Songs daraus im Netz.

Tracklist THE BLACK DAHLIA MURDER „Nightbringers“

1. Widowmaker

2. Of God and Serpent, Of Spectre and Snake

3. Matriarch

4. Nightbringers (Video bei YouTube)

5. Jars

6. Kings of the Nightworld

7. Catacomb Hecatomb

8. As Good as Dead

9. The Lonely Deceased

„Death Metal ist Musik für Spielverderber“ – Trevor Strnad

Sänger Trevor Strnad sagt über „Nightbringers“: „Death Metal und Alpträume sind für mich ein und dasselbe. Wir sind die Herrscher über die Stunden der Nacht, die jeder gute Christ fürchtet. Viele althergebrachte Vorstellungen, die sich bis heute gehalten haben, rühren vom Christentum her, beispielsweise Ehe und Monogamie, ob man sie anerkennen will oder nicht. Für mich stand Death Metal dem schon immer entgegen. Es ist sozusagen Musik für Spielverderber, denn wir sind der Feind des Christentums, der Gegner alles Guten und Traditionellen. Death Metal ist etwas für Freigeister, ein Wegweiser zu innerer Stärke und Eigenmächtigkeit statt Hörigkeit und eines Lebens in Angst. Stücke wie der Titelsong oder ‚Kings Of The Nightworld‘ handeln ein Heer erwachter Seelen in eine Schlacht zu führen.“