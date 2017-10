THAUROROD: kündigen „Coast Of Gold“-Album an

Die Power Metal-Band THAUROROD hat mit „Coast of Gold“ ihr kommendes Album angekündigt. Das zweite Album der finnischen Band rund um Sänger Andi Kravljaca (Ex-SILENT CALL) und Drummer Joonas Pykälä-aho und Gitarrist Emil Pohjalainen (jeweils AMBERIAN DAWN) wird am 16. Februar 2018 via Drakkar Entertainment erscheinen.

THAUROROD „Coast Of Gold“ Tracklist:

01. Power

02. The Commonwealth Lives

03. Coast Of Gold

04. 24601

05. Feed The Flame

06. Cannibal Island

07. Into The Flood

08. My Sun Will Rise

09. Illuminati

10. Halla