Die Metalcore-Band TETRARCH hat mit „Oddity“ einen Video-Clip zu ihrem kommenden Album „Freak“ veröffentlicht. Das nach jeweils zwei Demos und EPs erste Album der vor zehn Jahren gegründeten US-amerikanischen Band wird am 29. September 2017 erscheinen.

TETRARCH „Freak“ Tracklist:

1. Freak

2. Spit

3. Pull the Trigger

4. Mary

5. Oddity

6. Break the Trend

7. Please Let Me

8. Torn Apart