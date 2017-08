„Fungi From Yuggoth“, das zweite Album der Okkult-Rocker TERRIBLE OLD MAN erscheint am 25. August via MDD Records. Reinhören in einen Sonf der von H.P. Lovecraft inspirierten Band kannst du hier:

TERRIBLE OLD MAN „The Port“ Video bei YouTube.

Tracklist „Fungi From Yuggoth“

01. The Book

02. The Pursuit

03. The Key

04. Recognition

05. Homecoming

06. The Lamp

07. Zaman’s Hill

08. The Port

09. The Courtjard

10. The Pigeon Flyers