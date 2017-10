TENGGER CAVALRY: unterschreiben bei Napalm Records

Die Folk Metal-Band TENGGER CAVALRY hat einen Plattenvertrag bei Napalm Records unterschrieben. Im Zuge dessen werden die Zentralasiaten, die inzwischen ihren Lebensmittelpunkt in New York haben, auch ihr 13. Album veröffentlichen, das im nächsten Jahr erscheinen soll. Einen ersten Eindruck vom noch unbetitelten Album kann man sich anhand des Lyric-Videos „Ritual And Redemption“ machen.

TENGGER CAVALRY „Ritual And Redemption“ bei YouTube