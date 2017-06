Am 28. Juli 2017 erscheint „Lords Of Death“, das neue Album der Death-Doomer TEMPLE OF VOID.

Zwei Songs zum Reinhören gibt es hier:

TEMPLE OF VOID bei bandcamp

Die Tracklist von „Lords Of Death“:

1. The Charnel Unearthing

2. Wretched Banquet

A Watery Internment

3. The Hidden Fiend

4. An Ominous Journey

5. The Gift

6. Graven Desires

7. Deceiver in the Shadows