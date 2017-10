TEMPERANCE: trennen sich von Sängerin Chiara Tricarico

Die Melodic Metal-Band TEMPERANCE hat sich von ihrer Sängerin Chiara Tricarico getrennt. Die Frontfrau, die seit heuer auch bei TEODASIA aktiv ist, sang alle drei bisherigen Alben der italienischen Band ein („Temperance“ (2014), „Limitless“ (2015) und „The Earth Embraces Us All“ (2016)). Ebenso seit diesem Jahr nicht mehr an Bord ist Drummer Giulio Capone. An seiner Stelle sitzt nun Alfonso Mocerino hinter dem Drumkit.

