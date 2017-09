Die französische Melodic Death Metal-Band TEMNEIN wird ihr neues Album „White Stained Inferno“ am 20. Oktober via Massacre Records veröffentlichen. Zum neuen Song „Denying The Threat“ kann man sich nun ein Lyric Video anschauen.

TEMNEIN: Lyric Video zu „Denying The Threat“ bei youtube

Die Tracklist von „White Stained Inferno“:

1. Impending Outbreak

2. Ataxia

3. Denying The Threat

4. Bad Omen

5. Knowledge As A Burden

6. White Stained Inferno

7. Against The Waves

8. The Seal

9. Wrong Escape

10. A Momentary Peace

11. Dawn Of A New Day