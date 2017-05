TAU CROSS: Song vom neuen Album "A Pillar Of Fire"

Das zweite TAU CROSS-Album „A Pillar Of Fire“ erscheint am 21. Juli 2017 via Relapse Records. Einen ersten Song inklusive Video hat die Band um Rob „The Baron“ Miller (AMEBIX) und Michel „Away“ Langevin (VOIVOD) schon jetzt veröffentlicht:

TAU CROSS „Deep State“ Video bei YouTube.

Die Band sagt über das Album: „Pillar Of Fire führt einige der Ideen unseres ersten Albums fort. Dieses Mal haben wir es geschafft, das Songwritung besser unter den Bandmitgliedern aufzuteilen und den Songs eine eigene Textur zu geben. Das sollte helfen, TAU CROSS als kontinuierlich arbeitendes musikalisches Kollektiv mit einem ganz eigenen Sound zu etablieren.“

„A Pillar Of Fire“ wurde an verschiedenen Orten aufgenommen: Die Drums in Montreal, die Gitarren in Minneapolis, der Bass in Seattle und Minneapolis, der Gesang auf der Isle of Skye in Schottland. James Adams hat das Album im Smiddy Studio auf der Isle of Skye gemixt.

Szenen aus dem Studio sowie einen Mitschnitt eines der neuen Songs von Roadburn Festival 2016 gibt es hier:

TAU CROSS bei Facebook.

Die Tracklist von „Pillar Of Fire“:

1. Raising Golem

2. Bread And Circuses

3. On The Water

4. Deep State

5. Pillar Of Fire

6. Killing The King

7. A White Horse

8. The Big House

9. RFID

10. Seven Wheels

11. What Is A Man

12. Three Down (Vinyl + Digital Bonus Track)

13. We Are The Terror (Vinyl + Digital Bonus Track)

14. In Time (Vinyl + Digital Bonus Track)

Die 2013 gegründete Band besteht aus Rob The Baron Miller (AMEBIX), Michel Away Langevin (VOIVOD), Andy Lefton (WAR/PLAGUE) und Jon Misery.