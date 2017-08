Die Melodic Death Metal-Band SYNDEMIC hat mit „Amaurosis“ ein Lyric-Video zu ihrem kommenden Album „Annihilate the I“ veröffentlicht. Das zweite Album der Hamburger wurde von Lasse Lammert (u.a. für ALESTORM tätig) produziert und wird am 18. August 2017 via 7hard Records erscheinen.

SYNDEMIC „Amaurosis“ bei YouTube