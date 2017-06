Das Black Metal-Solo-Projekt von Ulf Theodor Schwadorf (EMPYRIUM, THE VISION BLEAK) SUN OF THE SLEEPLESS hat mit „Motions“ einen Track seines kommenden Albums „To The Elements“ veröffentlicht. Das nach zwei EPs (1999 und 2000) und einer Split (2004) erste SUN OF THE SLEEPLESS-Album wird am 21. Juli 2017 via Lupus Lounge erscheinen.

SUN OF THE SLEEPLESS „Motions“ beiYouTube

SUN OF THE SLEEPLESS „Phoenix Rise“-Teaser bei YouTube