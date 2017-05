SUN OF THE SLEEPLESS: Album „To The Elements“ im Juli

SUN OF THE SLEEPLESS, das Soloprojekt von „Schwaborf“ Markus Stock (EMPYRIUM, THE VISION BLEAK) wird nun nach einer Split, einer EP sowie einer 7″ Single nach ca. 13 Jahren das erste Album veröffentlichen. „To The Elements“ erscheint am 21. Juli und enthält poetischen Black Metal mit kalter, roher Atmosphäre. Es wird eine Digipack-Version geben inklusive 12seitigem Booklet, eine LP in Schwarz und limitiert in Silber. Dazu gibt es noch eine edle Sammler-Box mit dem Digipack sowie der vergriffenen MCD „Poems To The Wretches Hearts“ von 1999.

Bestellen kann man „To The Elements“ am besten direkt bei Prophecy Productions.

