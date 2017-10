Neues Album von SUMMONING: Fünf Jahre nach „Old Mornings Dawn“ veröffentlichen die Österreicher am 5. Januar 2018 ihre neue Platte „With Doom We Come“ bei Napalm Records.

SUMMONING „With Doom We Come“ Tracklist

1. Tar-Calion

2. Silvertine

3. Carcharoth

4. Herumor

5. Barrow-downs

6. Night Fell Behind

7. Mirklands

8. With Doom I Come