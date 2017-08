SPIRIT ADRIFT: neues Album „Curse Of Conception“

Die Doom Rocker SPIRIT ADRIFT veröffentlichen ihr zweites Album: „Curse Of Conception“ erscheint am 6. Oktober 2017 via 20 Buck Spin.

Zwei Songs aus „Curse Of Conception“, den Titeltrack und „Starless Age (Enshrined),“ gibt’s schon vorab zum Reinhören. „Curse Of Conception“ wurde von Sanford Parker produziert und gemixt. Für das Artwork haben SPIRIT ADRIFT mit Joe Petagno zusammengearbeitet.

Tracklist SPIRIT ADRIFT „Curse Of Conception“

Earthbound

Curse of Conception (Stream bei bandcamp)

To Fly On Broken Wings

Starless Age (Enshrined) (Stream bei decibelmagazine.com)

Graveside Invocation

Spectral Savior

Wakien

Onward, Inward