SORCERER bringen am 8. September 2017 eine 7″-Single mit den beiden neuen Songs „Sirens“ und „Disciples Of The Dark“ raus.

Das limitierte Vinyl gibt’s in diesen Farben: Schwarz (300 Kopien), Türkis (200 Kopien) und CLEAR (100 Kopien).

Neues Studioalbum von SOCERER

Die schwedische Epic Doom Metal-Band hat außerdem eine neue Platte angekündigt, sie soll im Herbst 2017 veröffentlicht werden.