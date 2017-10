Die Symphonic Metal-Band SNOW WHITE BLOOD hat mit „Lullaby For The Undead“ einen Video-Clip zu ihrer aktuellen EP „Once upon a Fearytale“ veröffentlicht. Die erste EP der Band aus Dreieich ist im Vorjahr via RecordJet erschienen.

SNOW WHITE BLOOD „Once upon a Fearytale“-Tracklist:

1. Shadows of Our Yesterdays

2. Mirror on the Wall

3. Lullaby for the Undead

4. Hamelin

5. Sheherazade