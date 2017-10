Die Death Metal-Band SKINWEAVER hat mit „Gratification Eternal“ ihr kommendes Album als Stream zur Verfügung gestellt. Das Debütalbum der Belgier wird am 25. Oktober 2017 via Great Dane Records erscheinen.

SKINWEAVER „Gratification Eternal“ bei Bandcamp

SKINWEAVER „Gratification Eternal“ Tracklist:

1. Apotemnophilia

2. Skinweaver

3. Malus triumfat

4. Salvation

5. Kneedeep in the flesh

6. Bastion of butchers

7. Suffer endless

8. Zombie holocaust

9. Plague bearer