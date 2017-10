SKINNED: Video-Clip vom „Shadow Syndicate“-Album

Die Brutal Death Metal-Band SKINNED hat mit „We Are The End“ einen Video-Clip zu ihrem kommenden Album „Shadow Syndicate“ veröffentlicht. Das fünfte Album des Quartetts aus Colorado wurde von Dave Otero (u.a. für CEPHALIC CARNAGE, PRIMITIVE MAN an den Reglern) im Flatline Audio Studio in Denver produziert und wird noch in diesem Jahr erscheinen.

SKINNED „Shadow Syndicate“ Track List:

1. Wings of Virulence

2. As Their Bodies Fall

3. Mental Deconstruction

4. We Are The End

5. Black Rain

6. Shadow Syndicate

7. Hallowed Earth

8. Led to the Trains

9. Angel´s Haarp

10. In the Mist of Dawn