SISTERS OF SUFFOCATION: Video-Clip vom „Anthology of Curiosities“-Album

Die Death Metal-Band SISTERS OF SUFFOCATION hat mit „I Am Danger“ einen Video-Clip zu ihrem aktuellen Album „Anthology of Curiosities“ veröffentlicht. Das Debütalbum der Niederländerinnen folgt der EP „Brutal Queen“ nach, wurde von Martin Furia produziert und ist am 29. September 2017 via Suburban Records erschienen.

SISTERS OF SUFFOCATION „Anthology of Curiosities“ Tracklist:

1. Shapeshifter

2. I Am Danger

3. The Hunger

4. This Is Not My Home

5. I Swear

6. Limb from Limb

7. Our Bodies Will Rot

8. Dysplasia

9. Psychosurgery