SINSAENUM: Video-Clip zu „Ashes“

Die Death Metal-Band SINSAENUM hat mit „Ashes“ den Titeltrack ihrer kommenden EP als Video-Clip veröffentlicht. „Ashes“ fogt dem vorjährigen Debütalbum „Echoes of the Tortured“ der erst seit Kurzem formierten Band rund um u.a. Stéphane Buriez (LOUDBLAST), Frédéric Leclercq (DRAGONFORCE), Joey Jordison (Ex-SLIPKNOT) und Attila Csihar (MAYHEM) nach. Die EP wird am 10. November 2017 via earMUSIC erscheinen.

SINSAENUM „Ashes“ Tracklist:

1. Ashes

2. Monarch of Death

3. 2099 (Heretics)

4. Degeneration

5. King of the Desperate Lands

6. Dead Souls (Frédéric Duquesne Mix)