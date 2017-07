SILVERTOMB: neue Band um TYPE O NEGATIVE- & AGNOSTIC FRONT-Musiker

SILVERTOMB ist die neue Band von Sänger/Gitarrist Kenny Hickey (TYPE O NEGATIVE, SEVENTH VOID), Drummer Johnny Kelly (TYPE O NEGATIVE, DANZIG, SEVENTH VOID), Gitarrist Joseph James (AGNOSTIC FRONT), Bassist Hank Hell (SEVENTH VOID) und Keyboarder Aaron Joos (EMPYREON).

Einen gut zweiminütigen (Instrumental)Songausschnitt gibts auf der facebook-Seite von SILVERTOMB.

Ihren ersten Gig spielt die Brooklyner Band beim Dimebag Darell-Benefiz-Konzert „Ride For Dime“ in Sayreville, New Jersey am 26. August 2017.