SILIUS: Thrash Metal aus Österreich

SILIUS veröffentlichen am 1. September 2017 ihr Album „Hell Awakening“ über Massacre Records.

Die Band hat im Frühjahr einen Plattenvertrag bei dem Label unterschrieben.

SILIUS, die aus Österreich kommen, haben zum Kennenlernen zwei Songs aus „Hell Awakening“ im Netz veröffentlicht.

Tracklist SILIUS „Hell Awakening“

1. Seven Demons (Video bei YouTube)

2. Immortalize

3. War Planet (Lyrics-Video bei YouTube)

4. Invictus

5. Anger Management

6. Kingdom Of Betrayal

7. Sick And Tired

8. Message In A Molotov

9. Tool Of Destruction

10. Joy And Pain

11. Evol Monument