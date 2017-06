SIGN OF CAIN haben einen Plattenvertrag bei Apostasy Records unterschrieben. Das Debüt „To Be Drawn And To Drown“ soll im September 2017 veröffentlicht werden.

Zur Band gehören neben Sänger Tomas Lindberg (AT THE GATES, DISFEAR, ex-THE CROWN, THE LURKING FEAR u.a.) auch Gitarrist Tomer Hasenfratz (VISCERA TRAIL), Gitarrist Tomy Minas (THE SIN), Drummer Tuval Refaeli (EQUILIBRIUM) und Bassist David Mauritzon (RAZORRAPE).